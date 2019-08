Una domenica doppiamente positiva per l'U.s. San Salvo. Contro la Val di Sangro i biancazzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Marinelli e D'Aulerio. La notizia più importante però arriva da Francavilla, dove il Pineto esce sconfitto dalla sfida di giornata e regala così al San Salvo la possibilità di salire al terzo posto. La stagione dei ragazzi di mister Rufini entra nel vivo e mercoledì a Pineto si giocheranno proprio lo scontro diretto con il Pineto, con la possibilità di portarsi a +5 da quest'ultimo. Si è conclusa da poco la finale di Coppa Italia del Molise dove a festeggiare è stato il Vastogirardi, prossimo avversario agli ottavi di finale della fase nazionale del San Salvo il prossimo 17 febbraio. Per quanto riguarda i risultati delle altre formazioni locali, la Vastese è riuscita a battere nel finale il Cupello con il risultato di 3-2 [LEGGI].

La partita- Al Davide Bucci l’U.s. San Salvo ospita la Val di Sangro in cerca di altri tre punti per provare a conquistare il terzo posto, sperando in un passo falso del Pineto a Francavilla. I padroni di casa al settimo rischiano sul tiro del numero nove avversario. Bravissimo Cialdini ad uscire di petto e ad allontanare il pericolo. Cinque minuti più tardi i biancazzurri rispondono con Ferrante, ma il suo tentativo di sinistro finisce out. Al ventesimo i casalinghi hanno una buona opportunità per passare in vantaggio, ma la punizione a due in area battuta da Quaranta e deviata da un tocco di Triglione termina con un nulla di fatto. Al trentunesimo ci riprova Quaranta su punizione. Il suo tiro prende una traiettoria insidiosa ma termina fuori. Il vantaggio del San Salvo arriva al penultimo minuto della prima frazione di gioco. Marinelli viene servito in area su una punizione e calcia in porta senza paura, realizzando l’1-0. Prima di andare al riposo, i sansalvesi sfiornao il raddoppio in due occasioni, prima con Mastrojanni e in seguito con Quaranta- palo sfiorato per lui. Nella ripresa la Val di Sangro cerca il pareggio, ma i biancazzurri si chiudono bene. Al sessantatreesimo Ianniciello viene ammonito per un fallo di mano evidente. Rufini decide di cambiare qualcosa e schiera in campo Di Ruocco al posto di Mastrojanni a metà frazione. Successivamente il direttore di gara si trova costretto ad invitare mister Giannico a lasciare il campo, espulso per proteste. Passa il tempo e la Val di Sangro non vuole mollare. San Salvo si difende e cerca di rendersi pericolosa. Al quarantaciqnuesimo la partita si chiude definitivamente grazie alla bellissima rete del giovane D'Aulerio, bravo a liberarsi e calciare dal limite diritto in rete (2-0). Arriva il triplice fischio ed i biancazzurri festeggiano doppiamente: il Pineto perde a Francavilla e quindi i sansalvesi salgono al terzo posto.

Tutti i risultati della ventiduesima giornata

Acqua e Sapone-Torrese 2-1

Alba Adriatica-Celano 1-1

Francavilla-Pineto 1-0

Miglianico-RC Angolana 2-3

Morro d’Oro-Montorio 3-1

Paterno-Martinsicuro 3-1

San Salvo-Val di Sangro 2-0

Sambuceto-Capistrello 2-2

Vastese-Cupello 3-2

La classifica

Vastese 52

Paterno 49

San Salvo 40

Pineto 38

Morro d’Oro 35

RC Angolana 35

Martinsicuro 34

Capistrello 32

Alba Adriatica 31

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 23

Francavilla 22

Montorio 21

Torrese 20

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 17

Celano 15