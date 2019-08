Sarà Christian Lalla a presiedere il Rotary Club di Vasto nell’anno rotariano 2017-2018. L’elezione è avvenuta venerdì 29 gennaio 2016, da parte dell’assemblea dei soci, convocata dall’attuale Presidente Antonella Marrollo. I soci hanno scelto anche i quattro membri del direttivo nelle persone di Francesco Colantonio, Carlo Paganelli, Alfiero Luigi Medea e Pasquale Colamartino.

"Ringrazio di cuore – ha sottolineato Christian Lalla – tutti gli amici che mi hanno prima incoraggiato, poi sostenuto e infine votato all'unanimità per questo importante e prestigioso incarico. Servire la mia comunità e quella internazionale, con l'aiuto del Rotary, mi regala emozioni indescrivibili”.

Christian Lalla, laureato in Giurisprudenza, classe 1976, specializzato in comunicazione politica e relazioni istituzionali, giornalista, ha ricoperto già diversi incarichi nel Rotary sia a livello locale (segretario del Presidente avv. Luigi Guidone nell’anno rotariano 2010-2011 e consigliere nell’anno rotariano 2011-2012), sia a livello distrettuale (segretario distrettuale alla comunicazione nel 2011-2012 e direttore esecutivo della commissione immagine pubblica nel 2014-2015). Attualmente è Presidente della Commissione per le Pubbliche relazioni del club di Vasto e membro della Commissione Immagine Pubblica del Distretto 2090.

Di grande interesse sono i suoi sondaggi sulla percezione della sicurezza e della legalità a Vasto. L’ultimo, in ordine di tempo, l’ha presentato sabato 19 dicembre 2015 durante la quinta edizione dell'annuale convegno sulla sicurezza e la legalità a Vasto, patrocinato anche dal Rotary Club di Vasto, a cui hanno preso parte il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Vasto Giampiero Di Florio e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Abruzzo Stefano Pallotta.

Luigi Medea

Addetto stampa Rotary Club Vasto