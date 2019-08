I recuperi della 10ª giornata di campionato non disputata per la neve ribaltano la classifica all'ultima di andata. Il Lentella si laurea infatti campione d'inverno terminando il girone di andata al primo posto con due punti sull'Atletico con il miglior attacco (28 reti) e la miglior difesa (6 reti subite). I cupellesi erano stati gli unici a scendere in campo contro il Carunchio 2010 rimediando una sconfitta per 3 a 0.

Ieri i gialloverdi di mister Bolognese si sono imposti per 4 a 2 nella non facile trasferta contro l'Aurora Furci. I lentellesi prendono il largo raggiungendo il 3 a 0 prima che i padroni di casa accorciassero le distanze. Il risultato finale porta le firme di Davide Di Ninni (doppietta), Giuseppe Ramundi e dell'ex Claudio Marcucci; i furcesi sono andati in gol con Adrian e Florin.

In zona play off fa notizia la sconfitta della Dinamo Roccaspinalveti contro il Guilmi in trasferta. Il bomber Giacomo Perrucci ha messo al sicuro i tre punti per i padroni di casa. Gli ospiti, invece, recriminano per alcune decisioni arbitrali discutibili.

Il Real Cupello non riesce ad agguantare il Furci impattando in casa 2 a 2 contro il Pollutri. I cupellesi hanno chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio firmato da Alfonso Vitelli e Ugo De Paola; nella seconda frazione di gioco il pareggio degli ospiti con Mattia Bruno e Domenico Travaglini.

Vince il Vasto contro una New Robur in calo. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa; gol degli ospiti di D'Ippolito che aveva fissato il momentaneo pareggio.

Infine, larga vittoria della Virtus Tufillo contro il fanalino di coda Real Liscia. I biancazzurri si impongono facilmente con una doppietta di Simone Carlitti e le reti di Michele Felice e Simone Di Paolo.

Nella prossima gionata in programma domenica 7 febbraio interessante sfida tra il Carunchio 2010 e la Dinamo Roccaspinalveti.

I RECUPERI DELLA 10ª GIORNATA

Aurora Furci - Lentella 2-4

Guilmi - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Real Cupello - Pollutri 2-2

Vasto - New Robur 2-1

Virtus Tufillo - Real Liscia 4-0

LA CLASSIFICA

Lentella 29



Atletico Cupello 27

Carunchio 2010 24

Dinamo Roccaspinalveti 20

Aurora Furci 15*



Real Cupello 13

New Robur 12*

Vasto 11

Guilmi 11

Pollutri 10

Virtus Tufillo 10*

Real Liscia 0*

IL PROSSIMO TURNO

Dinamo Roccaspinalveti - Carunchio 2010

Aurora Furci - Guilmi

Real Liscia - New Robur

Lentella - Real Cupello

Pollutri - Vasto

Atletico Cupello - Virtus Tufillo