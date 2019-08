Una delle partite più emozionanti fin qui giocate all'Aragona quest'anno, permette alla Vastese di esultare ancora contro il Cupello. Finisce 3-2 la sfida tra le due formazioni locali. La Vastese rimane capolista in solitaria, ma il Cupello comunque si prende i meritati applausi per aver dato del filo da torcere ai vastesi, sfiorando il pareggio. Nel finale il gol vittoria di Natalini, arrivato dopo l'errore dal dischetto di Marfisi. In precedenza doppietta di Maio e Faccini da una parte e dall'altra. Mercoledì il Cupello tornerà in campo per il turno infrasettimanale, mentre la Vastese giocherà giovedì sul campo dell'ostico Capistrello. Per quanto riguarda i risultati delle altre formazioni locali, il San Salvo ha battuto 2-0 la Val di Sangro [LEGGI] e sale così al terzo posto.

La partita- Allo Stadio Aragona, nel giorno della cerimonia d'intitolazione della Tribuna Stampa a Dante Marramiero (con tanto di striscione della Curva d'Avalos- 'Di tempo ne è passato... ma Vasto non ti ha dimenticato!') la Vastese Calcio ospita il Cupello Calcio dei vari ex di casa (Avantaggiato, Benedetti, D’Adamo, D’Antonio, Cardone, Berardi e Marconato). I padroni di casa optano per il solito 442 scelto da mister Colavitto che, però, vista l’assenza di Balzano causa febbre, si trova costretto a rivedere la gestione dei fuoriquota in campo. Così lascia in panchina il 95’ Cattafesta e schiera Digifico trai pali. In difesa i centrali Natalini e Giuliano vengono affiancati dai terzini De Fabritiis e Sorianello. A centrocampo D’Alessandro e Della Penna, sulle fasce da esterni Marfisi e Polisena. In avanti la coppia Faccini e Giansante, preferiti ai compagni di reparto Iaboni e Tarquini, lasciati in panchina anche e soprattutto in vista della settimana impegnativa che avrà davanti la squadra vastese (giovedì in trasferta in casa del Capistrello). Gli ospiti invece optano per il 532 con Monachetti e Maio come coppia d’attacco. L’inizio non è dei migliori per i biancorossi: la squadra di casa fa fatica a manovrare l’azione d’attacco ed il Cupello è bravo a mettere pressione in difesa. Al quindicesimo una ripartenza fulminante degli ospiti permette ad Antenucci di crossare in area dove c’è Maio. L’attaccante cupellese colpisce benissimo la sfera che finisce diritta in porta (0-1). Vantaggio dei rossoblù. La Vastese non ci sta e vuole subito riportare i conti alla pari, così cerca di attaccare con maggiore aggressività. Al trentacinquesimo Faccini su punizione la butta sulla barriera, colpendo male il pallone. Pochi minuti più tardi si fa perdonare: il Cupello perde palla con Berardi, Giansante ne approfitta scappa via in area e serve il compagno Faccini che a quel punto la deve solo mettere dentro (1-1). Cinque minuti più tardi Quintiliani su punizione prova a rispondere al pareggio dei locali, ma il suo tentativo finisce direttamente tra le braccia di Digifico. Negli ultimi minuto del primo tempo la Vastese cresce ma il risultato non cambia e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La ripresa si apre con la traversa di Monachetti. I padroni di casa al cinquantaduesimo, dopo aver rischiato, riescono a siglare il raddoppio: dalla sinistra Sorianello pesca in area Faccini, bravissimo a calciare in porta e a mandare la palla dove Marconato non può nulla (2-1). Doppietta personale per l’attaccante biancorosso. La festa dei padroni di casa dura poco perché il Cupello riesce a trovare il pareggio pochi minuti più tardi. Un errore dei biancorossi a centrocampo favorisce la ripartenza micidiale degli avversari che servono benissimo Maio, quest’ultimo supera il portiere e calcia a porta vuota (2-2). Nel finale la Vastese prova di tutto e a tre minuti dal triplice fischio riesce ad ottenere un calcio di rigore. Dal dischetto va Marfisi, precedentemente atterrato in area. La sua conclusione non è delle migliori e Marconato para in due tempi. La partita sembra ormai finita, ma invece così non è. Marconato, dopo aver parato il riogre, commette un erroraccio non riuscendo a bloccare la sfera. Ne approfitta Natalini che riesce a segnare il definitivo 3-2. Partita ricca di emozioni che termina con i festeggiamenti dei padroni di casa che alla fine sono riusciti a conquistare i tre punti anche questa domenica.

Vastese Calcio 1902-ASD Cupello Calcio 3-2

reti: Maio 15’, Faccini 39’, 52’, Natalini 90'

Vastese: Digifico, De Fabritiis, Della Penna, Sorianiello (33’ s.t. Di Biase), Giuliano, Natalini, Polisena (38’s.t. Persichitti), D’Alessandro, Giansante (30’ s.t. Tarquini), Faccini, Marfisi; a disposizione: Cattafesta, Giancristofaro, Di Pietro, Iaboni. Allenatore: Colavitto.

Cupello: Marconato, Antenucci, Berardi, D’Adamo, Martelli (21’ s.t. D’Antonio), Benedetti, Tucci, Quintiliani (37’ s.t. Del Bonifro), Maio, Avantaggiato, Monachetti (39’ s.t. Marchioli); a disposizione: Tascione, Bruno, Cardone, D’Alessandro. Allenatore: Di Francesco.

Tutti i risultati della ventiduesima giornata

Acqua e Sapone-Torrese 2-1

Alba Adriatica-Celano 1-1

Francavilla-Pineto 1-0

Miglianico-RC Angolana 2-3

Morro d’Oro-Montorio 3-1

Paterno-Martinsicuro 3-1

San Salvo-Val di Sangro 2-0

Sambuceto-Capistrello 2-2

Vastese-Cupello 3-2

La classifica

Vastese 52

Paterno 49

San Salvo 40

Pineto 38

Morro d’Oro 35

RC Angolana 35

Martinsicuro 34

Capistrello 32

Alba Adriatica 31

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 23

Francavilla 22

Montorio 21

Torrese 20

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 17

Celano 15