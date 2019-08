Nel beach volley riprende l'esperienza azzurra di Claudia Scampoli, giocatrice della BCC San Gabriele, che la scorsa estate ha conquistato la vittoria, in coppia con Anna Piccoli, nel torneo europeo di qualificazione al mondiale under 17 [LEGGI]. Infatti, per preparare gli importanti appuntamenti della stagione (tra cui proprio il mondiale under 17), le nazionali juniores si ritrovano oggi presso il l Centro di Preparazione Olimpica di Formia, dove si stanno allenando anche gli atleti della nazionale maggiore in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Gli atleti convocati sono: Paolo Cappio, Matteo Repetto, Mario Sorrentino e Jakob Windisch per il settore maschile, Alessandra Colzi, Ester Maestroni, Reka Orsi Toth, Anna Piccoli, Claudia Puccinelli, Elisa Salvador, Claudia Scampoli e Gaia Traballi per quello femminile.

Da oggi e fino a martedì i giovani beachers italiani si alleneranno nel centro sportivo laziale con lo staff tecnico guidato dai vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, dallo scorso anno responsabili del settore giovanile del beach volley. Per Claudia Scampoli l'occasione di riprendere contatto con l'ambiente della nazionale e proseguire nel percorso di crescita che l'anno scorso, dopo la medaglia di bronzo al Trofeo delle Regioni in coppia con Martina Di Santo, l'ha portata al vertice europeo della sua categoria.