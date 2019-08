Passato il momento buio per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket è il momento di andare a caccia di conferme. Sfatato il tabù vittoria esterna, conquistata due settimane fa sul parquet di Senigallia, ora i biancorossi di coach Luise vogliono provare ad infilare il poker consecutivo di vittorie in un derby con l'Amatori Pescara che già li ha visti vittoriosi all'andata. Le prestazioni dei vastesi sono in costante crescita e la prova la si è avuta contro Taranto. Due mesi fa una sfida come quella con i pugliesi sarebbe finita male per Ierbs e compagni. Ma, con l'arrivo di Tracchi e con un ritrovato Vincenzo Dipierro, la Vasto Basket ha le carte in regola per giocarsi la permanenza in serie B, magari addirittura riuscendo ad evitare i playout. Servirà far tanti punti in casa e cercare di conquistare importanti successi nelle sfide esterne, provandoci già domenica sera al PalaElettra, per respingere l'attacco delle formazioni che inseguono e provare ad agganciare il terzetto formato da Giulianova, Bisceglie e Monteroni, avanti di due punti.

Guardando esclusivamente alla classifica ci si potrebbe sbilanciare con un pronostico tutto a favore dei pescaresi, a quota 20. Ma va considerato che un derby è sempre una partita a sè (e la gara dell'andata lo ricorda), quindi i vastesi avranno le loro possibilità da giocarsi nei 40 minuti di gara. Il derby d'Abruzzo sarà anticipato nella giornata di sabato da quello tra le formazioni under 18 delle due società. Alle 16.30, al PalaBCC di via dei Conti Ricci, i ragazzi allenati da coach Di Tizio affronteranno i pari età dell'Amatori in una sfida di basket giovanile tutta da vivere.

La classifica

32 Montegranaro

32 Allianz Pazienza San Severo

28 Falconara

28 Campli

24 We're Basket Ortona

20 Amatori Pescara

18 Senigallia

16 Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio

14 Giulianova

14 Bisceglie

14 Monteroni

12 BCC Generazione Vincente Vasto Basket

10 Virtus Valmontone

10 Duesse Martina

8 Casa Euro Taranto

8 Geofarma Mola