Un’altra settimana giunge al termine e, salutando il primo mese del 2016, l’U.s. San Salvo si prepara ad affrontare un mese di febbraio ricco di impegni e appuntamenti importanti. Il ‘mese della verità’ per alcuni versi. A partire da questa domenica, i biancazzurri sono chiamati a continuare ad ottenere i tre punti per conquistare quel terzo posto distante solamente un punto. Sarà davvero importante comprendere se la formazione di mister Rufini sarà capace di gestire al meglio le energie e portare a casa il bottino più ricco possibile. Domani al Bucci arriverà la Val di Sangro che all’andata, in casa, riuscì a mettere in tasca un punticino prezioso (0-0) ai danni degli ospiti. Fischio d'inizio che torna ad essere fissato alle ore 15:00.

Quella di domani sarà la terza partita dell’ultima settimana di gennaio per il San Salvo (Celano, Renato Curi Angolana ed ora Val di Sangro) e, guardando ai numeri di questo 2016, i biancazzurri possono ritenersi soddisfatti, anche se in questo momento della stagione pensare di poter essere sazi è quasi un’eresia. Dieci punti in quattro partite, uno in più rispetto a quanto racimolato ad inizio girone di ritorno (nelle prime quattro partite della stagione il San Salvo acquisì 9 punti). Al di là dei numeri, i sansalvesi ormai sono consapevoli di quanto questo campionato sia entrato nel vivo e che d’ora in avanti le disattenzioni ed i piccoli errori commessi nella prima parte della stagione, non sono ammessi per una squadra ed una società che non ha mai pensato di abbandonare le speranze per un posto nei vertici della classifica e che guarda alla serie D come una reale ipotesi per il prossimo anno. Che la promozioni arrivi dalla Coppa o tramite il campionato questo è da vedere, ma in generale a San Salvo questa serie D la vogliono più di quanto si possa pensare. E adesso si vedrà se la volontà potrà tramutare i sogni in realtà.

Vincere le prossime partite sarà dunque obbligatorio. Oltre alla sfida con la Val di Sangro di questa domenica, mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale Marinelli e compagni incontreranno il Pineto, nello scontro diretto della ventitreesima giornata. Molto probabilmente da questa trasferta si deciderà il futuro in campionato di questa squadra. Dopo Pineto, di nuovo in campo domenica 7 febbraio al Bucci per ospitare il Montorio. Da lì ad una settimana si tornerà a parlare di Coppa Italia a San Salvo, competizione nella quale i biancazzurri non intendono commettere passi falsi. Dunque in questo ‘ mese della verità’ la squadra del presidente Evanio Di Vaira è chiamata ad esprimere tutto il proprio valore, altrimenti tutti i propositi positivi per quest’annata potrebbero perdersi. ‘Fare secondi è come fare decimi’- disse ad inizio anno lo stesso Di Vaira; ora è arrivato il momento di tramutare nei fatti le parole ed i sogni, altrimenti rimarranno tali.

Tutte le sfide della ventiduesima giornata

Acqua e Sapone-Torrese

Alba Adriatica-Celano

Francavilla-Pineto

Miglianico-RC Angolana

Morro d’Oro-Montorio

Paterno-Martinsicuro

San Salvo-Val di Sangro

Sabuceto-Capistrello

Vastese-Cupello

La classifica

Vastese 49

Paterno 46

Pineto 38

San Salvo 37

Martinsicuro 34

RC Angolana 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14