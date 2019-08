Si terrà stasera alle 18,30 presso il Teatro Rossetti il Concerto per la Memoria che, con la direzione di Paolo Angelucci, vedrà protagonista l'orchestra I Giovani Accademici. Il concerto gratuito prevede il seguente programma:

B. Bartòk: SEI DANZE POPOLARI RUMENE

J. de Haan: OREGON

G. Rossini: OUVERTURE DALL’OPERA LA GAZZA LADRA

G. Puccini: NESSUN DORMA per tromba e orchestra

Tromba solista: TONY CORVETTIERO

P. Angelucci: RAINHA

A. Marquez: DANZON N.2

"Non basta solo ricordare ciò che è stato" sottolineano gli organizzatori. "Occorre conservarne memoria. La memoria è fatta di immagini che entrano a far parte della nostra identità. Di quelle immagini silenziose che ci hanno segnato, cambiato, trasformato, che hanno dato voce e senso alla nostra vita di uomini, nel bene e nel male. Un concerto per parlare dell’uomo all’uomo, per invitare all’ascolto interiore e alla riflessione. Nel teatro lirico, custode della nostra identità umana, fatta di guerra, odio, distruzione, ma anche di amore, solidarietà e passione, risiede tutta la complessità del vissuto umano. La violenza per la violenza. Solo il pensiero di una vita dedita all’arte e alla bellezza sembra essere di conforto al tragico destino umano. Quello che la natura impone all’uomo, al di sopra del suo volere, del suo sentire, del suo agire. È così che di fronte alle atrocità compiute dall’uomo si contrappone la catarsi schopenaueriana della musica che “racconta la storia segreta della vita….” Come allora sopravvivere, cosa ricercare, dove trovare l’altra parte dell’uomo? Nella bellezza dell’arte, nella gioia comunicativa, nella felicità della relazione interumana, espressa nella crudezza delle note delle Sei Danze Popolari Rumene, nel virtuosismo della Gazza Ladra, nelle immagini sonore di Oregon e nella funambolica danza di Danzòn. Due facce di una stessa medaglia: l’uomo ha concepito la morte come strumento di distruzione e la musica come mezzo di purificazione. Una musica fatta di vivacità cristallina che genera ottimismo e produce bellezza, saggezza, speranza. Non si può dimenticare. Non si deve. È necessario combattere la violenza e il pregiudizio, farlo con la forza generatrice e con la bellezza che l’arte ispira. Significa accogliere in musica le parole di Hermann Hesse, quando afferma: “Bisogna imparare a vedere nell’uomo un essere debole, egoista e vile e bisogna intuire quanto anche noi partecipiamo di queste brutte qualità e inclinazioni, non senza però credere e nutrire la nostra mente della convinzione che l’uomo è anche spirito e amore ed è capace di reagire agli istinti e di nobilitarli”. La bellezza ci salverà, ancora una volta".

ORCHESTRA I GIOVANI ACCADEMICI - Costituitasi nel novembre del 2011, su iniziativa del M° Paolo Angelucci, con il sostegno logistico e artistico dell’Accademia dello Spettacolo di Ortona (Ch), presieduta dal M° Gabriele de Guglielmo, l’Orchestra I Giovani Accademici è attualmente una delle realtà giovanili artisticamente più interessanti del panorama regionale. Consta di più 40 elementi, che vanno dai 13 ai 19 anni, ammessi a frequentare il corso previa audizione, provenienti da Chieti, Pineto, Lanciano, Orsogna, Pescara, Vacri, Ortona, Montenero di Bisaccia. Il repertorio dell’orchestra varia da brani celebri tratti dal grande repertorio classico, fra cui spiccano i nomi di Pachebel, Bach, Mozart, Bernstein e Jenkins a brani più famosi tratti da colonne sonore di films, passando per i nuovi linguaggi del Nuevo Tango di Astor Piazzolla. Si sono già interessati all’ensemble numerose istituzioni pubbliche, nonché enti artistici regionali rilevanti: Teatro “F. P. Tosti” - Ortona (Ch), Teatro Comunale “A. Di Jorio” - Atessa (Ch), Settimana Mozartiana – Chieti, Estate Musicale Frentana – Lanciano (Ch), Vasto Film Festival – Vasto (Ch), Teatro Marrucino di Chieti. Sono stati inoltre invitati al prestigioso Festival GEZZIAMOCI 2013, 2014 e 2015 a Matera e Melfi, figurando in cartellone con artisti di fama internazionale, come Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Triluk Gurtu, gli Area, Danilo Rea. Nel 2013 vincono il I Premio come Migliore Orchestra e il Gran Prix come migliore Ensemble assoluto al Concorso CHORUS INSIDE INTERNATIONAL – V Edizione a Chieti. Sempre nel 2013 sono ospiti del Workshop Classic Ensemble “Dal laboratorio al Teatro” su invito dell’Estate Musicale Frentana e delle Regione Abruzzo nell’ambito del progetto ARCHEOS registrando un cd e un dvd live. Hanno collaborato con il coro di Voci Bianche I MUSICI MARRUCINI. Nel luglio 2014 sono stati invitati dall’Ambasciata Italiana a Bruxelles e dall’A.N.E.A. a tenere una serie di concerti in Belgio in occasione dell’apertura del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea. Nel 2015 hanno curato la I Stagione dei Concerti del Teatro F. P. TOSTI di Ortona (Ch). Sempre nel 2015 hanno aperto la SETTIMANA DEL PROTAGONISMO ABRUZZESE a Milano EXPO 2015 con un concerto nel Salone degli Affreschi di Società Umanitaria. L’Orchestra ha all’attivo due dischi.

PAOLO ANGELUCCI - Intraprende sin da piccolo lo studio del violino sotto la guida del nonno, il M° N. Valentinetti, studiando successivamente con F. Mezzena, A. Anselmi, E. Pellegrino, I. Grubert, M. Mumelter, N. Beilina in Italia e in Svizzera e musica da camera con i Maestri E. Hubert, L. Cerroni e P. Di Egidio. Diplomatosi nel 2001, nel 2007 e nel 2011 si laurea cum laude in Discipline Musicali (Indirizzo Interpretativo – Compositivo in Violino e Musica da Camera) presso la facoltà di Teramo e nel 2009 in Didattica Strumentale. Ha studiato Direzione di Coro con il M° J. M. Sciutto e Direzione d’Orchestra con il M° A. Melchiorre. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito nella doppia veste di solista e direttore con orchestre nazionali ed estere. Ha tenuto tournèe in Ungheria, Svizzera, Francia, Spagna, Russia, Belgio, Lituania e Germania. La critica tedesca lo ha definito “dotato di un suono che commuove…” (Heilbronner – Stimme); e ancora “[…] Paolo Angelucci ha un modo personale di suonare pieno di temperamento […]. Nelle sue mani energiche e sensibilissime il violino si sostituisce al bel canto e il suono acquista vita propria […]” (Rhein - Necker Stimme). Ha effettuato registrazioni per R.A.I.1, R.A.I.2 e R.A.I. International, oltreché per emittenti televisive locali, collaborando con artisti di fama internazionale: R. Cocciante, Ron, L. Willis, M. Quarta, M. Maisky. Ha al suo attivo incisioni per Gallirecords, GPM, BluRecords, Buena Suerte, AdS Produzioni e EvenTea. È attualmente spalla dell’Orchestra da Camera Città di Ortona “G. Albanese”, Orchestra d’Archi L’ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO, della N.O.A., dell’ Ensemble “A. Lecouvreur” , Orchestra Sinfonica FONDERIE SONORE e dell’Ensemble Accademia Harmoniae. È violinista del Cuarteto del Angel e dei Tea for Four e Direttore dell’Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI di Ortona e della WE CARE ORCHESTRA di Chieti, con cui ha tenuto concerti in Italia, Belgio e Germania. Compositore e arrangiatore ha scritto musiche per il Teatro del Krak, l'Assodeon Teatro, per l’EMF e per la favola musicale EXTRAVARIUS della musicologa Donatella Melini in occasione della biennale di Liuteria nel Mezzogiorno 2009. Svolge attività didattica presso la SMIM “G. Chiarini” di Chieti e Scuole Superiori del comprensorio teatino. È direttore artistico dell’Accademia dello Spettacolo, presso la quale tiene corsi di perfezionamento di violino classico e violino jazz. Suona su uno strumento di scuola cremonese del 1700 e su strumenti del liutaio S. Valentinetti, del liutaio A. Ozon e del liutaio C. De Guglielmo.