Dopo i successi in vasca per Paola Giorgetta arrivano anche quelli sulla neve. La giovane molisana, residente a Montemitro, ha partecipato alla 27ª edizione dei Giochi Nazionali invernali organizzati da Special Olympics a Bormio dal 24 al 29 gennaio e riservati ad atleti con disabilità intellettiva. "I sogni di Paola continuano a realizzarsi perché lei non smette mai di crederci, come non smettono mai di crederci i suoi bravissimi genitori Franco e Laura", spiega Giuliano Giammichele, presidente dell'ARDA di Vasto, a cui Paola è iscritta.

Nell'evento che ha visto la partecipazione di 460 atleti, 150 allenatori, 200 volontari e 200 familiari, l'atleta molisana ha conquistato ben due medaglie nella corsa con racchette da neve: un oro nei 50 metri e un bronzo nei 25 metri. Nella competizione sulla neve erano in programma gare di corsa con racchette da neve, sci nordico, sci alpino, snowboard, oltre a floorball, pattinaggio su ghiaccio e tennistavolo.

"L’A.R.D.A. Onlus sezione di Vasto - sottolinea Giammichele - continua a gioire per gli ottimi e meritatissimi risultati che la nostra iscritta Paola Giorgetta continua a regalare a tutti. Il Presidente del CoorDown dice che i tre pilastri per una vera e piena autonomia dei ragazzi con sindrome di Down sono: una scuola di qualità, concrete opportunità di lavoro e la possibilità di praticare sport a livello promozionale e agonistico. Lo sport per esprimersi e confrontarsi, lo sport per il benessere fisico e mentale, lo sport per unire, lo sport per abbattere le barriere del pregiudizio e fa crescere la cultura dell’inclusione e della pari opportunità, lo sport quale diritto dell’uomo, nello spirito olimpionico, senza alcuna discriminazione".