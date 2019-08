Questa sera, sabato 30 gennaio alle ore 21, sarà l'auditorium della parrocchia San Paolo apostolo ad ospitare l'ultima replica di Don Bosco-il musical, spettacolo realizzato dalla giovane compagnia teatrale sansalvese con la partecipazione della compagnia Lu Vrascire. Dopo la rappresentazione estiva in piazza San Vitale e quella di dicembre nella tensostruttura di via Aldo Moro, i giovani artisti tornano in scena in una data significativa, la vigilia della festa del Santo dei giovani. E proprio la parrocchia San Giovanni Bosco, insieme a quella di San Paolo apostolo, che ospiterà la serata, ha voluto organizzare la rappresentazione del musical diretto da Rosanna Pacchioli. Dopo le prove generali di ieri sera, oggi sarà il momento di andare scena per raccontare, attraverso recitazione, danza e canto, la vita di Don Bosco, di cui lo scorso anno è stato celebrato il bicentenario dalla nascita. Questa sera lo spettacolo avrà inizio alle 21 con il biglietto d'ingresso al costo di 5 euro.

Nel video le interviste a Vincenzo Delli Carri, che interpreta Don Bosco, e Serena Biscotti, che nel musical è Maria Ausiliatrice.