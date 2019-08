Auto a fuoco questa sera in via Cesare De Titta, a San Salvo. Intorno alle 22.30 il fuoco è divampato avvolgendo la parte anteriore di una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada. Vista l'ora, i residenti della zona si sono subito accorti del rogo e hanno dato l'allarme.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri della Stazione di San Salvo per verificare la natura dell'incendio.

L'episodio precedente, a San Salvo, risale al 17 gennaio; in quel caso l'origine del rogo è risultata chiaramente dolosa (qui l'articolo).