Per fortuna non si registrano feriti gravi nell'ambito dell'incidente avvenuto questa mattina prima delle 8,30 sulla provinciale 181 che collega internamente Vasto e San Salvo.

Ben quattro le auto che sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena all'altezza del Villaggio Siv. L'incidente, fortunatamente, non ha causato gravi problemi alle persone. Solo due persone sono rimasti lievemente feriti: si tratta di due ragazze cui sono stati applicati i collari per le contuzioni riportate al collo, alla schiena e agli arti.

Sul posto, la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.