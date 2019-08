Domenica 31 gennaio il Movimento 5 Stelle di Vasto sceglierà il candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2016. "Le operazioni di voto, riservate agli attivisti, avranno luogo domenica 31 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Infopoint in via delle Gardenie. Seguirà subito lo spoglio delle schede che consegnerà alla città la figura rappresentativa del Movimento alle prossime elezioni amministrative. Chiunque lo desideri può assistere alla procedura di designazione del candidato sindaco". Sono 58 gli attivisti che potranno partecipare alla scelta del candidato sindaco. Al momento sono in 4, tre uomini e una donna, in lizza per l'elezione. Candidature aperte a tutti. "Chiunque può sottoporre la sua candidatura alla carica di sindaco, saranno poi gli attivisti a decidere chi dovrà essere il loro portavoce", spiega il consigliere regionale Pietro Smargiassi.

I pentastellati vastesi sottolineano: "Sceglieremo prima di tutti i partiti, senza giochetti, senza attendere prima le decisioni degli altri, senza strategie politiche tipiche della fase che precede la campagna elettorale. Chi vuole ottenere la certificazione e quindi il simbolo politico M5S, quel simbolo che ha per scopo l'unire le forze e le professionalità con l’obiettivo di migliorare la vita di tutti, non ha bisogno di studiare tatticismi e designerà con largo anticipo, rispetto a tutte le forze politiche nazionali, la figura portavoce, garante dell’attuazione del Programma, che rappresenterà i cittadini nella prossima contesa elettorale".

Cinque anni fa, alla prime esperienza in una competizione amministrativa, il candidato sindaco Marco Gallo ottenne al primo turno il 6,15% (1.514 voti), mentre la lista del M5S si fermò al 3,66% (857). In questi cinque anni, poi, il Movimento ha eletto un senatore, Castaldi, un consigliere regionale, Smargiassi, ed un'europarlamentare, Aiuto. Ora si punta ad entrare a Palazzo di Città. "Per amministrare una città serve buon senso, onestà e soprattutto capacità di far confluire l’intelligenza collettiva verso il bene comune - spiegano gli attivisti -. Per far questo, oltre ad un portavoce, c’è un gruppo di cittadini, una squadra di persone con le proprie competenze, tecnici e consulenti oltre ad un apparato amministrativo già esistente, con cui il portavoce e tutto il gruppo dovranno necessariamente relazionarsi per attuare al meglio quell'inversione totale che tutti auspichiamo da chi amministra le istituzioni".