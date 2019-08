È stato consegnato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara dal gruppo comunale di protezione civile l'esemplare di sparviere recuperato la notte scorsa in via Pietro Micca, grazie alla segnalazione di alcuni residenti.

"Lo splendido rapace diurno (il primo delle decine e decine recuperati del nostro gruppo in 9 anni di attività) - spiegano dal gruppo comunale di protezione civile - era in evidente difficoltà all'interno di un giardino, con una brutta ferita all'ala sinistra. La signora Lucia Moscariello non ha esitato un attimo a richiedere tramite Facebook il nostro intervento, probabilmente vitale per il rapace".