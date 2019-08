Vastese Calcio a 5 - Paul Merson 2-2. Una Vastese concentrata e determinata riesce a strappare un pareggio in rimonta nella sfida con il Paul Merson C5, formazione di Paglieta. Nel primo tempo sono stati gli ospiti a passare in vantaggio. Nella ripresa, dopo il pareggio di Falco, il Paglieta è riuscito a trovare nuovamente il vantaggio. A chiudere i conti è stato D'Ercole, che ha messo a segno la rete del definitivo 2-2, blindato poi dalla buona prestazione del portiere vastese Di Pardo. Tra i ragazzi di mister Porfirio buone le prove di Amici, convocato nella rappresentativa regionale, di Migliaccio e del classe '99 Notarangelo.

Un punto meritato per la squadra che partecipa per il primo anno al campionato federale e che continua, con tanta pazienza e passione, nel percorso di crescita. Lunedì 1 febbraio i biancorossi torneranno in campo a Lanciano nella sfida con il Progetto Giovani.

Minerva - All Games San Salvo 1-0. Sconfitta immeritata per i ragazzi di mister Conti nell'11ª giornata del campionato juniores. Il Minerva trova la rete nel primo tempo grazie ad un calcio di punizione su cui Argirò è stato beffato da una deviazione. La pronta reazione dell'All Games non impensierisce la retroguardia avversaria, sempre ben attenta.

Nella ripresa i sansalvesi non riescono a trovare il pari nonostante i 3 tiri liberi concessi dal direttore di gara dopo il raggiungimento del bonus di falli. Due conclusioni finiscono fuori dallo specchio, un'altra si spegne sul palo. Arriva quindi una sconfitta accompagnata dal rammarico per aver disputato una buona gara. I biancazzurri torneranno in campo il prossimo 4 febbraio per il recupero della sfida con il Guardiagrele.

La classifica

24 Tombesi C5

21 Es Chieti

18 Real Guardiagrele

18 Minerva

10 All Games San Salvo

8 Paul Merson

7 Progetto Giovani 2006

5 San Vito 83

5 Vastese C5