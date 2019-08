Giuseppe Forte è pronto a candidarsi sindaco con una sua lista civica alle prossime elezioni comunali? "Non c'è niente di vero", risponde senza mezzi termini, smentendo l'ipotesi di un amarcord del 2006, quando conquistò 5mila voti al primo turno e poi, in vista del ballottaggio Lapenna-Tagliente, si alleò con Lapenna.

I rumors - Voci insistenti circolate nei giorni scorsi nel centrosinistra lo volevano interessato alla formazione di una proposta civica autonoma dal Partito Democratico, ma il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, ha confermato la sua fedeltà al partito, smentendo alcuni rumor che lo vedevano protagonista.

La smentita - "Non c'è niente di vero, - ha infatti risposto il presidente Forte - resto nel Partito Democratico o non mi candido". Una smentita che però contiene un dato politico: al momento, infatti, una candidatura dello stesso presidente del Consiglio alle primarie non può essere certo esclusa, considerata la precisazione.

Le primarie - Intanto torna con forza il nome di Maria Amato come eventuale proposta per contendere la candidatura a Francesco Menna (e forse allo stesso Forte), anche se a livello ufficiale è ancora tutto fermo, anche se i tempi sono ormai maturi, visto che le primarie del centrosinistra si terranno il 7 marzo, una settimana prima di quelle del centrodestra.

Allo stesso modo non sono giunte comunicazioni ufficiali dal Sel e Sinistra Italiana, "combattute" evidentemente tra una candidatura autonoma (il nome più in vista resta quello di Paola Cianci) o l'appoggio a un candidato del Pd. In questo senso, durante l'ultima riunione della Sinistra presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Francesco Menna ha già dato la propria disponibilità a fare da trait d'union tra l'anima sinistra del Pd e la nuova formazione che fa capo a Sel e Sinistra Italiana.