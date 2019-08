"La manifestazione da parte dei dipendenti della Canali di Gissi (qui l'articolo) dimostra come il Governo Chiodi e quello D’Alfonso si siano passati semplicemente il testimone della grave crisi che investe la Val Sinello, senza porre in atto misure in grado di contrastare questa situazione". Così il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Pietro Smargiassi, annunciando un'interrogazione all'assessore Giovanni Lolli. Per Smargiassi, prova di questa "continuità" è "la grave e perdurante crisi nata con l’operazione Golden Lady che avrebbe dovuto concludersi con la riconversione del sito, circostanza questa mai concretizzatasi".

"Un’area, quella del Val Sinello, - prosegue Smargiassi - ribattezzata la Valle della morte da un punto di vista lavorativo e che rappresenta l’emblema, uno dei tanti, di come il Vastese al momento non sia nell’agenda e nei pensieri della Giunta D’Alfonso come del resto non lo era in quelli della Giunta Chiodi. Per questo auspico di essere smentito nel breve termine da azioni concrete che puntino al rilancio dell’area Val Sinello. L’aiuto ed il supporto ai dipendenti della Canali sia lo spunto, il pretesto, da cui riparti re per una nuova stagione positiva dell’industria vastese".