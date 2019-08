Dopo l'incontro pubblico per la presentazione della prima bozza del nuovo Piano regolatore (qui l'articolo), i consiglieri comunali di San Salvo Democratica Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese, hanno protocollato una mozione per portare la questione all'attenzione del Consiglio comunale.

"Considerato che tale argomento, - scrivono dall'opposizione - più volte caldeggiato dal Gruppo Consiliare di SSD, ad oggi non è stato discusso in nessuna sessione di Consiglio Comunale; ritenuto che il PRG è lo strumento fondamentale per ridisegnare il futuro della nostra città; condiviso che è utile e indispensabile che si arrivi alla definizione del nuovo PRG attraverso una larga partecipazione; valutato comunque che saranno i consiglieri comunali a dover votare e approvare il PRG; appreso che molti cittadini hanno espresso preoccupazione e perplessità in merito ai contenuti esposti nella riunione sopra richiamata" la mozione intende impegnare il sindaco Tiziana Magnacca "a riferire e illustrare in Consiglio comunale le linee guida, gli obiettivi, i contenuti e le finalità dell'amministrazione comunale e del tecnico incaricato per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale, mettendo a disposizione dei consiglieri comunali tutta la documentazione necessaria per gli approfondimenti di merito".