Mattinata diversa dal solito per i giocatori della BCC Generazione Vincente Vasto Basket. Una delegazione della società biancorossa con giocatori, coach Luise, i dirigenti Francesco Tomassoni, Antonio Nisticò, Fabiano Bucci, il vicepresidente Pierpaolo Andreoni e la co-presidente Anna Boleto, si è recata in mattinata presso il reparto di pediatria del San Pio da Pietrelcina di Vasto per consegnare i peluche raccolti in occasione del Teddy Bear Toss. Lo scorso 6 gennaio, in occasione della gara interna con Monteroni, ai sostenitori biancorossi è stato chiesto di portare al palazzetto dei peluche che sono stati poi lanciati in campo al primo canestro del match [LEGGI]. La generosità del pubblico vastese ha consentito quindi di raccogliere un buon numero di pupazzi, come era accaduto anche lo scorso anno, che questa mattina sono stati donati al reparto di pediatria dell’ospedale di Vasto.

Ad accogliere il gruppo sono stati il primario del reparto, dottor Livio D’Alonzo, e dalla caposala Maria Concetta Regia Corte, insieme al dottor Antonio Spadaccini, nella duplice veste di primario del San Pio e dirigente della Vasto Basket. Il dottor D’Alonzo, con molta curiosità, si è informato sull'andamento della stagione sportiva che vede gli uomini di coach Luise attraversare un buon momento con tre vittorie consecutive (4 successi nelle ultime 5 gare). Poi ha espresso profonda gratitudine per questo gesto di solidarietà, ricordando come sia importante creare un clima di accoglienza in un luogo dove i piccoli pazienti sono costretti a restare per un periodo di cura. Il reparto pediatria del San Pio accoglie per le cure bambini che provengono dalla fascia sud dell’Abruzzo e anche dal vicino Molise.

"Sono contento che abbiate pensato a noi per una donazione di giochi che renderanno più lieve la permanenza dei bambini in ospedale. Ormai questo reparto è a Vasto da 28 anni - ha ricordato il dottor D’Alonzo - offrendo un prezioso a servizio di un esteso territorio. Tra i nostri compiti c’è anche il supporto alle attività del pronto soccorso per le visite di urgenza ai bambini”. Un presidio sanitario molto importante per il territorio, soprattutto in tempi in cui i tagli alla spesa tendono alla chiusura di molti reparti. I dirigenti biancorossi, oltre a rinnovare l’impegno nell’organizzare il Teddy Bear Toss anche in futuro, hanno espresso l’intenzione di attivarsi per organizzare altre iniziative a favore del reparto pediatria. “Cerchiamo di essere una realtà sportiva vicina al territorio - ha sottolineato il vicepresidente Pierpaolo Andreoni -, sia con le attività del settore giovanile che con le iniziative che coinvolgono dirigenti, tecnici e giocatori della prima squadra”.