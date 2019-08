Sono tanti anche nel Vastese i cittadini che hanno perso i soldi investiti in obbligazioni subordinate, azzerate dal decreto Salva banche. Emblematico il caso di un impreditore di Vasto, che ha perso 250mila euro. L'uomo, difeso dall'avvocato Arnaldo Tascione, ha intentato un'azione legale nei confronti di Carichieti. Analoghe iniziative legali sono in mano all'avvocato Giovanni Cerella, anche in questo caso per somme nell'ordine delle sei cifre.

Si fanno strada, altresì, le ipotesi di class-action che stanno presisponendo le associazioni dei consumatori Codascons e Confconsumatori, che stanno raggruppando i casi analoghi e preparando l'azione risarcitoria collettiva. Sono oltre 400, in totale, i clienti della Carichieti che hanno perso parte dei loro risparmi, sacrificati nell'operazione di salvataggio che ha evitato il fallimento della Cassa di risparmio teatina e di altri tre istituti di credito italiani: Carife, Banca Etruria e Banca Marche.

Indagini - La Procura della Repubblica di Chieti ha aperto un'inchiesta a seguito dell'esposto presentato nelle settimane scorse dal Codacons e relativo al crac Carichieti. Lo rende noto il Codacons. L'indagine è al momento contro ignoti e il reato per cui procede la magistratura sarebbe quello di truffa, la stessa ipotesi configurata dal Codacons nella sua denuncia. L'associazione si era rivolta alla Procura di Chieti, chiedendo di aprire una indagine finalizzata ad accertare le responsabilità connesse al default di banca Carichieti e ai danni patrimoniali subiti dagli obbligazionisti che hanno visto azzerato il valore dei propri investimenti.