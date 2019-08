Dopo qualche settimana di pausa torna l'appuntamento di Zonalocale.tv dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Per ripartire con il nostro format Oggi cucino io siamo andati ad incontrare Luca Marchegiani e Antonio Colombaro, titolari dell'hostaria L'Angolo DiVino, ristorante che si trova all'interno della struttura dell'Hotel Eden, in corso Magellano a San Salvo Marina. Cucina prevalentemente a base di pesce, con l'utilizzo di ingredienti sempre freschi e con un'attenzione alla combinazione tra i prodotti del mare e quelli della terra. Proprio dalla combinazione delle due anime del nostro territorio nasce la ricetta che lo chef Antonio Colombaro ha preparato per Zonalocale.

Tonno in rete di maiale con mousse di ventricina

Ingredienti per 4 persone: tonno fresco (4 fette da 150 gr.), 100 gr. di ventricina, 100 gr. di ricotta, rete di maiale, sale, pepe.

