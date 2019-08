Per qualcuno è accattivante, per altri motivante e coinvolgente. C’è chi la vede avvolgente e chi accogliente. Per i bimbi è allegra, per le mamme “un porto sicuro”. È la Scuola cattolica paritaria Madonna dell’Asilo di Vasto che, presso l’istituto Figlie della Croce, sabato 30 gennaio, aprirà le sue porte a chi vorrà conoscere questa storica realtà formativa capace di rinnovarsi nel corso degli anni. Sezione primavera, scuola dell’infanzia, scuola primaria e doposcuola per accompagnare la crescita dei bambini in un ambiente accogliente e familiare gestito dalla cooperativa Madonna dell’Asilo che, ormai 4 anni fa, ha raccolto il testimone dalle religiose che per decenni hanno formato generazioni di vastesi.

“Perchè scegliere la nostra scuola? La nostra tradizione - spiega Massimiliano Melchiorre, presidente della cooperativa - è quella di focalizzare l’attenzione sul bambino durante l’orario delle lezioni, seguendolo nel momento del pranzo e dello svago, fino ad accompagnarlo nel corso delle tante attività pomeridiane. E poi, chi frequenta questo istituto, ha la possibilità di crescere in un ambiente bello, luminoso, con tanto verde attorno”. Insomma, una scuola realmente a misura di bambino. “Ognuno di noi - aggiunge la maestra Daniela - cerca di creare innanzitutto un rapporto empatico con i bambini, conquistando prima di tutto il loro cuore. Credo sia questa la nostra caratteristica più importante che ci sostiene, in stretta collaborazione con le famiglie, di svolgere un buon lavoro educativo”.

Il teatro come fiore all’occhiello. Le attività teatrali sono il fiore all’occhiello della scuola Madonna dell’Asilo. La maestra Rosetta, nonostante sia andata in pensione, continua a curare con passione gli spettacoli teatrali degli alunni, ogni anno unici e coinvolgenti. “Da circa trent’anni la nostra scuola si caratterizza per il laboratorio teatrale che porta in scena due spettacoli, uno a Natale e l’altro a fine anni. Nel passato abbiamo ottenuto anche riconoscimenti regionali, a Lanciano, concorso La campanella d’argento, e a Serra San Quirico nelle Marche. Oggi io curo lo spettacolo natalizio, mentre quello di fine anno vede la collaborazione di Sergio Santoro. Attraverso questi due laboratori i bambini si mettono in gioco a livello emotivo, usano il corpo, il gesto, la parola, sviluppano la relazione nel gruppo, tirano fuori le emozioni e sviluppano soprattutto la fiducia verso se stessi e verso gli altri”. Quella teatrale è un’attività che contraddistingue la scuola, “aiuta a crescere e mettere in gioco le abilità dei bambini”.

Le attività scolastiche. “I bambini che frequentano la nostra scuola acquisiscono un metodo di studio - spiegano le maestre Nadia e Maria Grazia -, che sarà poi loro molto utile quando andranno nella scuola media. Molto importante è anche il potenziamento scolastico”. Oltre a seguire gli alunni della primaria nelle attività del doposcuola, gli insegnanti dedicano il mercoledì pomeriggio al potenziamento. “È l’insegnante prevalente, che già li conosce bene, ad affiancare i bambini nelle attività di potenziamento, così da aiutare tutti nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla progettazione di inizio anno”.

La voce di una mamma. “Sono arrivata a Vasto tre anni fa e ho conosciuto questa realtà per la scuola materna - racconta Beata, mamma di un alunno della Madonna dell’Asilo -. Inizialmente dovevamo provare per un mese, poi sono diventati tre, un anno, e oggi mio figlio frequenta la seconda classe della primaria. Sin da subito è stata un’esperienza molto bella. Mio figlio è un bimbo allergico e con la maestra abbiamo potuto parlare liberamente delle sue esigenze e anche di situazioni personali. Ho avuto da subito un grande appoggio dalle insegnanti, con loro c’è uno stretto dialogo, la maestra lo aiuta nella crescita a scuola, io a casa. Devo riconoscere che mio figlio si trova benissimo, figuriamoci che anche quando è malato vorrebbe venire a scuola!”.

Le attività. Oltre alle attività scolastiche (sezione primavera, scuola dell’infanzia, scuola primaria), il servizio mensa e il doposcuola, ci sono tante altre proposte: quelle in collaborazione con Legambiente, i laboratori scientifici proposti da Vasto Scienza, il laboratorio di danza con la scuola Rassjanka, quello del Teatro Studio Vasto. Da quest’anno ci sono il laboratorio di karate, con il maestro Palmo Novielli, e la collaborazione con il progetto Volere Volare, dedicato a bambini con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) curato dalla dottoressa Leda Del Borrello.

Weekday. Oltre all’open day del 30 gennaio, dalle 9 alle 12.30, sarà possibile visitare la scuola anche dall’1 al 5 febbraio, così da conoscere gli spazi e le attività proposte, incontrare gli insegnanti e il personale.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it

