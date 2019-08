"Molteplici giornate, diverse date, tanti gli eventi da ricordare nel corso di un anno scolastico: commemorare l’anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau non è solo doveroso, ma, in quanto particolarmente sentito e fortemente coinvolgente, è adeguatamente inserito nel percorso educativo-didattico degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi.

Per riflettere insieme gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte di Scuola Primaria e delle tre classi di Scuola Superiore di Primo Grado si sono ritrovati presso l’Aula Magna dell’istituto.

Dopo la lettura di due brani significativi, gli attori dell’associazione culturale teatrale LiberiTutti di Gissi hanno rappresentato scene relative alla Shoah, rendendo realistici i momenti più toccanti, improvvisando la partecipazione di alcuni bambini.

Le riflessioni personali che ciascun alunno ha scritto, sono state raccolte in un grande cartellone. Al termine, il canto Gam gam ha unito tutti in un sol coro per avere sempre vivi nei cuori i valori fondamentali nella vita dell’uomo".