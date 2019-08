Cosa sarebbe disposto a fare un tifoso biancorosso per veder trionfare la propria squadra nel Campionato di Eccellenza? La risposta arriva direttamente dal sito ufficiale della Vastese Calcio dove, già da ieri pomeriggio, la società biancorossa ha pubblicato una nota simpatica e al quanto significativa nella quale un tifoso vastese, Nicola Marrocco, ha apertamente dichiarato che, in caso di vittoria del campionato della sua squadra, percorrerà a piedi il tragitto che va da Vasto a Liscia.

“Se vinciamo il campionato a maggio vado a San Michele, in quel di Liscia, a piedi, con un cero in mano partendo dalla chiesetta qui a Vasto”. Lo ha ripetuto come un mantra- si legge nella nota pubblicata sul sito della Vastese Calcio- nelle ultime settimane, il tifoso storico Nicola Marrocco. E’ stato dopo il suo ennesimo sfogo che gli abbiamo voluto lanciare il guanto di sfida portandolo allo scoperto. Lui ha detto che veramente lo farà. Permetteteci ogni tanto, anche a noi della Vastese, di non prenderci troppo sul serio e vivere anche dei momenti goliardici sfruttando, perchè no, anche la visibilità che questo sito può dare. Fatto sta che questa sfida- si legge ancora- noi la raccogliamo volentieri e, sinceramente, non vediamo l’ora di vedere Nicola ( il primo da sinistra nella foto ) fare questa lungha passeggiata. Lui però non sarà solo. Il guanto di sfida lo hanno raccolto anche Luciano D’Angelo (al centro) ed Alessandro Autunno".

Saranno dunque in tre- in caso di vittoria del campionato- a prendere parte alla lunga camminata e di certo non potranno tirarsi indietro. Sempre nella nota si legge alla fine: "Ragazzi, vogliamo dirvi solo una cosa, iniziate ad allenarvi che il cammino sarà molto lungo e, per voi che leggete, fate pure tutti gli scongiuri di rito che si fanno in questo caso!!!".