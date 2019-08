"Per interessamento del Comune di San Salvo, già da alcuni giorni, è stata sistemata l’illuminazione delle due torri faro nella zona industriale nei pressi delle rotonde del Centro commerciale Insieme e della Pilkington". Lo annunciano gli uffici comunali, spiegando: "In particolare i tecnici comunali dell’Ufficio manutenzione hanno provveduto, nonostante la competenza fosse dell’amministrazione provinciale, a ripristinare l’impianto di illuminazione della rotonda del Centro Insieme, mentre per quella della Pilkington, di competenza Arap, è stato lo stesso personale del nucleo industriale a rimettere in servizio la torre faro".

"Ringrazio il commissario dell’Arap per l’impegno e la pronta risposta alle nostre richieste – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per aver ridato sicurezza a quanti transitano nella zona industriale per spostarsi o recarsi al lavoro. Devo contastare che non abbiamo trovato altrettanta disponibilità da parte della Provincia, tanto che siamo dovuto intervenire come Comune".