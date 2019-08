L’U.s. San Salvo sorride e non vuole smettere di farlo. Nella gara di recupero della terza giornata contro la Renato Curi Angolana, i ragazzi di mister Rufini hanno conquistato i tre punti battendo 3-1 gli ospiti (prima di oggi reduci da 5 vittorie consecutive), in un match giocato quasi alla perfezione dai padroni di casa. Tre punti che permettono al San Salvo di vedere vicinissimo il terzo posto dove siede attualmente il Pineto, con un solo punto in più rispetto ai sansalvesi. Nell'altra gara di recupero, la Vastese ha battuto 3-1 il Martinsicuro (LEGGI).

La partita- A distanza di tre giorni dalla vittoria in trasferta a Celano, l’U.s. San Salvo torna in campo nel suo Davide Bucci per affrontare la Renato Curi Angolana, gara di recupero della terza giornata. I biancazzurri partono subito forte e nei primi minuti della gara si rendono pericolosi in attacco prima con Ianniciello (colpo di testa che per poco non manda la palla in rete al terzo minuto) e poi con Di Ruocco (tiro dalla distanza deviato in corner da Agresta al settimo). Successivamente, grazie ad una punizione a due in area, Di Ruocco porta in vantaggio la sua squadra (1-0). Dopo lo svantaggio iniziale, gli ospiti provano a darsi forza, ma i sansalvesi sembrano avere più fame e al ventesimo raddoppiano grazie ancora all’instancabile Di Ruocco che concretizza l’azione in contropiede, prendendosi gioco della difesa avversaria. L’esterno di casa prima supera i difensori avversari in velocità e poi conclude in porta realizzando anche la sua doppietta personale (2-0). La risposta degli ospiti arriva dieci minuti più tardi su punizione, ma Cialdini salva i suoi con un intervento deciso. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Tafili dalla distanza, terminato in out alla destra del palo.

La ripresa si apre con il calcio d’angolo dell’Angolana che impone a Cialdini d’intervenire tempestivamente, allontanando così il pericolo. I casalinghi rispondo su punizione con Tafili, ma il tiro di quest’ultimo non impensierisce Agresta. L’Angolana rispetto a quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco, si affaccia in attacco più volte cercando di trovare uno spiraglio libero nella difesa del San Salvo. Allo scoccare del sessantesimo minuto l’arbitro concede un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Dal dischetto s’incarica della battuta capitan Marinelli che non sbaglia (3-0). Passano i minuti e l’Angolana riesce ad accorciare le distanze allo scadere del novantesimo con Dragani (3-1). In precedenza il San Salvo al settantaseiesimo aveva sfiorato il quarto gol di giornata con Quaranta, conclusione deviata in corner dal portiere ospite. Sugli sviluppi dello stesso calcio d’angolo Tafili aveva colpito il palo. Il triplice fischio arriva e il San Salvo fa festa al Bucci, ora davvero vicinissimo a raggiungere il terzo posto.

U.s. San Salvo-Renato Curi Angolana 3-1

ammoniti: Ramundo, Triglione (US), Galasso, Petre (RC)

reti: Di Ruocco 10’,20’, Marinelli 60’, 90' Dragani

San Salvo: Cialdini, Felice (83' entra Izzi), Ramundo, Triglione, Ianniciello, Conte, Ferrante (81' entra Mastrojanni), Tafili, Marinelli, Di Ruocco (55’ entra Quaranta), D’Aulerio; a disposizione: Giampietro, Iuliani, D’Alò, Consolazio. Allenatore: Rufini.

RC Angolana: Agresta, Ricci, Carpegna, Di Camillo, Mottola, Remigio, Lalli, Sichetti, Petre, La Selva, Galasso; a disposizione: Palena, Balzano, Angelozzi, Cipressi, Bordoni, Farindolini, Dragani. Allenatore: Savini.

La classifica

Vastese 49

Paterno 46

Pineto 38

San Salvo 37

Martinsicuro 34

RC Angolana 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14