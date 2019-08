Il giorno 26 gennaio, alle ore 10 presso l'aula magna “Umile” della scuola secondaria di primo grado “G. Rossetti”, si è svolta la premiazione degli alunni classificati nei primi tre posti dei Giochi d'Autunno 2015. Tali Giochi sono organizzati dal "Centro Pristem" dell'Università Bocconi di Milano e sono suddivisi in due categorie C1 (prima e seconda media) e C2 (terza media e prima superiore).

Questi sono i risultati suddivisi per categoria.

Per la categoria C1:

Primo Posto: Sallese Valerio (classe II E)

Secondo Posto: Di Foglio Piernicola (classe II E)

Terzo Posto: Mastragostino Mattia (classe I C)

Per la categoria C2:

Primo Posto: Talia Lorenzo (classe III G)

Secondo Posto: Vicoli Riccardo (classe III B)

Terzo Posto: Gabriele Davide (classe III E)

La partecipazione alle iniziative promosse dal "Centro Pristem" è utile per la promozione delle eccellenze in Matematica. Per risolvere i quesiti, infatti, non è necessaria la conoscenza di formule e teoremi particolari. Quello che serve è una buona dose di logica, intuizione e creatività che spesso fanno capire allo studente come un problema apparentemente difficile sia, in realtà, piuttosto semplice e facilmente risolvibile.

I premi (buoni per l'acquisto di materiale didattico) sono stati consegnati dalla Dirigente Scolastica Maria Pia Di Carlo, dal prof. Andrea Simoncelli, responsabile dei giochi matematici e dalla prof.ssa Emiliana Turchi. La Dirigente e il professor Simoncelli si sono complimentati con i ragazzi che si sono classificati ai primi posti delle loro categorie e hanno ringraziato tutti gli alunni che hanno partecipato ai Giochi con molto entusiasmo e che hanno dato una buona prova di sé. Adesso un grande in bocca al lupo per tutti i nostri alunni che vorranno partecipare alle semifinali nazionali di Lanciano. Sperando di migliorare lo strepitoso risultato dello scorso anno, con ben nove alunni ammessi alla finale di Milano.

riceviamo e pubblichiamo