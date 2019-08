In occasione della Giornata della Memoria, gli alunni della scuola "Madonna dell'Asilo" si sono ritrovati nel salone dell'Istituto per una breve commemorazione. Significativo è stato il momento di riflessione da parte dei bambini, soprattutto sui temi della pace, della tolleranza, del no alla guerra. Pensieri, disegni ed elaborati dei ragazzi sono stati raccolti mediante cartelloni, mentre canzoni e poesie hanno toccato il cuore dei presenti.

"Anche Papa Francesco - ricordano dall'Istituto - ci indica la via: le azioni rivolte al dialogo, al perdono, alla riconciliazione sono i mattoni per costruire l'edificio della pace. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per un futuro migliore. Possano i valori dell'accoglienza, fratellanza, condivisione, rispetto per l'altro, accompagnare le nuove generazioni per tutta la vita".