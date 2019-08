"L’Anas ha assicurato che a breve inizieranno i lavori per la sistemazione di ulteriore segnaletica verticale e orizzontale oltre al rifacimento del manto stradale".

Lo assicura il Comune di San Salvo che nella scorsa settimana ha incontrato l'Anas – competente per quanto riguarda la Statale 16 – per discutere della rotonda di San Salvo Marina famosa per i frequenti incidenti. In uno degli ultimi casi sono stati ben due nella stessa notte con 4 feriti trasportati in ospedale [LEGGI].