Un mercoledì più che positivo per la Vastese Calcio che all’Aragona trova la quindicesima vittoria stagionale, battendo per 3-1 un Martinsicuro non alla portata della capolista. I biancorossi si riportano a più tre dal Paterno grazie ai gol di Iaboni (doppietta) e Tarquini, quest’ultimo tornato a segnare dopo circa trecento minuti passati senza fare gol (ultima realizzazione prima di oggi con la Val di Sangro il 20 dicembre). Primato in solitaria ristabilito ed ora subito con la testa verso la difficile sfida con il Cupello di domenica. All’Aragona la formazione di mister Di Francesco proverà a bloccare anche la corsa della Vastese, dopo aver conquistato un pareggio contro il Paterno tre giorni fa. Nell'altra gara di recupero, il San Salvo ha battuto 3-1 in casa la Renato Curi Angolana (LEGGI).

La partita- La capolista Vastese vuole tornare a +3 dal Paterno e all’Aragona affronta il Martinsicuro, nella gara di recupero della terza giornata. Colavitto torna a schierare il suo 442 ideale con Cattafesta trai pali, Giuliano e Natalini al centro della difesa supportati dai terzini De Fabritiis e Guerrero. A centrocampo Della Penna titolare dal primo minuto a ricoprire il ruolo di centrale insieme a Marfisi data la mancanza dello squalificato D'Alessandro, entrambi aiutati dagli esterni Balzano e Polisena. In avanti la coppia d’attacco formata da Iaboni e Tarquini. I primi minuti del match non regalano troppe emozioni fino al quattordicesimo, quando il ‘Puma’ Iaboni su punizione porta in vantaggio i suoi (1-0). Passano altre due minuti e l’attaccante biancorosso si ripeta, stavolta grazie ad un colpo di testa vincente che manda la sfera in rete (2-0). La partenza dei casalinghi è davvero positiva a tal punto che, al ventinovesimo, arriva il terzo gol della Vastese: Tarquini concretizza una bella azione colare e finalmente torna a segnare dopo all’incirca trecento minuti dall’ultimo gol con la Val di Sangro. Prima rete del 2016 dunque per lui. Il Martinsicuro di certo non vuole restare a guardare e al 38’ riesce ad accorciare le distanze con Pigliacelli (3-1). Entrambe le squadre vanno negli spogliatoi con questo risultato. Nel secondo tempo entrambe le squadre calano d’intensità ed i ritmi diventano molto più blandi. I biancorossi difendono il vantaggio senza rischiare troppo, mentre gli ospiti sembrano non avere la forza di reagire e di cercare di riportare i conti alla pari. Il risultato non cambia e, dopo i quattro minuti di recupero segnalati dal direttore di gara, arriva il triplice fischio che permette alla Vastese di festeggiare e di tornare capolista in solitaria a +3 dal Paterno.

Vastese Calcio-Martinsicuro 3-1

reti: Iaboni 14’, 16’, Tarquini 29’, Pigliacelli 38’

ammoniti: Cucco (M)

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Polisena (88' entra Persichitti), Giuliano, Natalini, Balzano, Della Penna (58' entra Di Pietro), Tarquini, Iaboni (60' entra Faccini), Marfisi; a disposizione: Digifico, Sorianello, Di Biase, Giansante. Allenatore: Colavitto.

Martinsicuro: Facibeni, Latini, Piunti, Kala (55' entra Kone), Cucco, Alessandroni, Di Giorgio, Ruggieri (71' entra Coccia), Pigliacelli, Carbone, Picciola (46' entra Fini); a disposizione: Beni, Lanzano, Piemontese, Ruggiero. Allenatore: Di Fabio.

arbitro: Antonio Romanelli di Lanciano, Miccoli di Lanciano e Frati di Pescara.

La classifica

Vastese 49

Paterno 46

Pineto 38

San Salvo 37

Martinsicuro 34

RC Angolana 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14