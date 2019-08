La Vastese calcio a 5 blocca sul pari la capolista Montesilvano e guadagna un altro punto per la corsa salvezza. I biancorossi di mister Giacomucci chiudono 4-4 la sfida sul campo di casa della Promo Tennis rimontando nel finale dopo una partita caratterizzata da continui ribaltamenti nel punteggio. Nel primo tempo, infatti, è il Montesilvano ad andare due volte in vantaggio, approfittando di errori della difesa vastese.

Ma negli spogliatoi mister Giacomucci si fa sentire e, al rientro in campo, i suoi rispondono positivamente trovando il pareggio con Porretti e Suriani. I padroni di casa passano anche in vantaggio, grazie al bel gol di Sante Mileno pescato centralmente da Suriani. Gli ospiti non ci stanno e, nel giro di pochi minuti, riescono a riportarsi avanti nel punteggio. La Vastese non si arrende e Sambrotta, su calcio di punizione, trova il gol del 4-4. Nel finale ai biancorossi viene anche annullato un gol lasciando il risultato sul 4-4.

La Vastese c5 che, superato un momento difficile prova a guardare alle parti medio-alte della classifica, sabato prossimo andrà a far visita al Tollo 2008 seconda forza del girone.

La classifica

32 Montesilvano

27 Tollo 2008

23 C.S. Teatino

22 Red Devils Chieti

20 S.Vito 83

20 Ateam Futsal

16 Futsal Atessa

16 Futsal Ripa

16 Paul Merson C5

13 Vastese C5

10 Delfino C5

8 Virtus Majna