Domenica 31 gennaio, in occasione della gara del campionato di Eccellenza tra Vastese e Cupello, la tribuna stampa dello stadio Aragona sarà intitolata al commendator Dante Marramiero, presidente della società biancorossa all'inizio degli anni '90. Con lui arrivò a Vasto un debuttante Gianni De Biasi, oggi ct della nazionale albanese. Il presidente Marramiero morì poi il 22 ottobre 1993, a seguito di una malattia, lasciando la società nelle mani del giovane figlio Enrico.

"Oltre alla valenza dell’imprenditore, in chi ha avuto modo di conoscerlo, ha lasciato il ricordo di una persona affabile e sempre disponibile - si legge nella nota della Vastese - . Nei pochi anni di sua presidenza ha avuto modo di far capire a tante persone come doveva essere gestita una squadra di calcio. E’ per questo che abbiamo voluto fortemente che una parte dello stadio, in questo caso la Tribuna stampa, portasse il nome del Commendatore. Nell’occasione presidieranno alla cerimonia, che ci sarà nell’intervallo, il figlio Enrico, che divenne presidente dopo la morte del papà, e la vedova del commendatore".

