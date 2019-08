Agenti in borghese per arginare il fenomeno delle discariche abusive e per punire chi, dopo una passeggiata con il proprio cane, invece di raccogliere le deiezioni con paletta e sacchetto, riduce i marciapiedi ad un "campo minato". In questi giorni la Polizia Municipale di Vasto ha intensificato i controlli sul territorio comunale e già arriva qualche risultato: "sono state identificate una decina di persone - spiega il comandante Giuseppe Del Moro - ed elevate 4 sanzioni per inottemperanza dell’ordinanza sugli animali da affezione, nonché una a riguardo le discariche abusive".

Nel corso del tempo tante sono state le proteste da parte dei cittadini per lo stato in cui spesso vengono ridotti marciapiedi, strade e parchi, a causa del mancato rispetto dell'obbligo di raccolta degli escrementi di cani. Ora, con l'impiego di agenti in borghese, l'auspicio del comando di piazza Rossetti è di contribuire a rendere più pulita la città.