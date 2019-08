Da giovedì scorso (21 gennaio) via San Rocco a San Salvo è al buio. Il disservizio è iniziato dopo le recenti nevicate: al calar del sole i lampioni restano spenti lasciando al buio tutta la trafficata arteria nel tratto tra l'omonima rotonda e quella degli Alpini.

Il disagio domenica si è verificato dopo la mezzanotte, mentre ieri i lampioni hanno funzionato correttamente. La scorsa settimana anche in via Verdi si sono registrati problemi simili nelle vicinanze della palestra.

Il timore dei residenti di via San Rocco è che il buio possa favorire malintenzionati e causare problemi al traffico.