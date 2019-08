Una vittoria contro il Celano, se pur sofferta e in rimonta, ha permesso ai biancazzurri di rompere la striscia negativa delle gare in trasferta (ultima vittoria prima di domenica datata al 6 dicembre) e di riaffacciarsi in piena zona playoff. Domani al Bucci la formazione di mister Rufini avrà una grossa occasione: portarsi a meno uno dal Pineto terzo in classifica. Per poterla sfruttare ci sarà bisogno di una vittoria contro la Renato Curi Angolana nella gara di recupero della terza giornata. Tre punti che potrebbero riaccendere definitivamente le speranze dei sansalvesi di poter puntare ai posti più alti della classifica, speranza tra l’altro mai messa in discussione dalle parti del Bucci.

Contro i rivali di Città Sant’Angelo in campo i biancazzurri scenderanno con il coltello trai denti, vista la brutta sconfitta ricevuta in trasferta nel girone di andata (3-0) e il burrascoso post partita. Ormai tra le due società non c’è poi così tanta simpatia e per questo ci si attende una gara emozionante e combattuta. Tra le fila di casa mancheranno all’appello Colitto e Di Pietro, entrambi ancora fermi per infortunio. Per quanto riguarda la formazione che potrebbe schierare l’allenatore Rufini, quasi sicuramente sarà riconfermato il 442 (per essere precisi un 424 offensivo) che domenica scorsa ha visto come coppia d’attacco l’utilizzo di capitan Marinelli (autore del primo gol) e di Mastrojanni, aiutati dagli esterni Di Ruocco e Ferrante. L’Angolana arriva da un momento super positivo (5 vittorie consecutive) ed è spinta a voler tornare in zona playoff. Solo due punti dividono le due formazione che domani in campo si daranno battaglia dal primo all’ultimo minuto.

In occasione delle prossime sfide, la società dell’U.s. San Salvo ha offerto ai propri tifosi di acquistare i biglietti delle gare in programma in promozione. I biglietti delle sfide con la Renato Curi Angolana, Val di Sangro e Montorio 88 (in casa) potranno essere acquistati al prezzo unico di 20 euro, oppure – con la cifra di 15 euro- potranno essere comprati i biglietti riservati alle gare casalinghe con Val di Sangro e il Montorio 88 (per maggiori info rivolgersi presso la sede di via Pascoli 9 oppure al "1967 Store" in via Roma 23). Questo per il San Salvo sarà un periodo importante dove si capirà se veramente questa squadra potrà giocarsi un posto in serie D in campionato, oltre che sperare in risultati positivi in Coppa.