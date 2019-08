“Vengo da Vasto, una località balneare in provincia di Chieti”. Così si presenta Filomena Camardella, concorrente della puntata di domenica scorsa de L’Eredità, il quiz condotto da Fabrizio Frizzi su Rai1.

Accompagnata da mamma Carolina, Filomena racconta che “sono infermiera per scelta e per passione”, un lavoro che “ho fatto fino a pochissimo tempo fa in una Rsa di Vasto e saluto tutti i miei pazienti; tra pochissimo tempo partirò per un’esperienza all’estero: sarò infermiera in un ospedale di una località vicino Cambridge e… mi faccio un in bocca al lupo da sola”, dice tra gli applausi del pubblico in studio e sotto lo sguardo divertito di Frizzi, che la incoraggia: “Ti facciamo tutti il nostro in bocca al lupo” e si rivolge alla madre di Filomena, chiedendole: “Mamma Carolina, cosa pensi di questo viaggio in Inghilterra?”.

E lei, suscitando i sorrisi di spettatori e conduttore: “Di quello preferisco non parlare”. Quando Frizzi le chiede di indicare un pregio e un difetto della figlia, dice con sicurezza: “E’ una bravissima ragazza, affettuosa, sa fare di tutto, è molto socievole e, soprattutto, ha un buon carattere. Il difetto: è testarda”.

Poi la presentazione degli altri concorrenti e si comincia. Filomena risponde alle domande di geografia su palazzi storici, sedi istituzionali, monumenti, stadi e luoghi pubblici e anche al quiz sulle date storiche.

Si arriva alla fase cruciale della scossa. L’unica a sbagliare è Roberta Di Felice, una giovane concorrente di Roma che, per salvarsi dall’eliminazione, punta il dito contro Filomena. Frizzi la sottopone a una serie di domande le cui risposte iniziano tutte con la lettera C. I secondi passano in fretta e i quesiti sono tanti. Filomena non riesce a risolverli tutti e, di conseguenza, viene elminata. Frizzi è rammaricato, quasi non vorrebbe mandarla via: “Mi dispiace”. “Non fa niente”, risponde Filomena. “Mi sono divertita tantissimo”.