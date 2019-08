"Attraverso il movimento dolce, guidato e non forzoso, la pratica del Metodo Feldenkrais porta la persona verso la consapevolezza delle proprie abitudini posturali e motorie". E' la nuova attività gratuita promossa da Arci e Progetto Giovani a Vasto. Si svolgerà fino a giugno nel Centro polivalente Enrico Berlinguer, in via Anelli, a cura di Gisella Fantacuzzi, "studentezza avanzata del Training internazionale di Firenze 6, autorizzata ad insegnare", si legge in un comunicato dell'Arci e del Progetto Giovani del Comune di Vasto.

"In una organizzazione assolutamente individuale, il nostro Sistema Nervoso Centrale gestisce le tensioni dei nostri muscoli, determinando l'allineamento e il movimento dello scheletro e della persona in una interazione con la forza di gravità e sviluppando un'azione (movimento) che tende a esprimere un'intenzione.

La ricerca di un movimento facile, attraverso il ri-apprendimento che si sviluppa con sensazioni piacevoli e che tende ad eliminare lo sforzo cercando armonia, produrrà un beneficio che non riguarderà soltanto la qualità del movimento e delle posture, ma l'organizzazione globale della persona".