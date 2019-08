Una storia lunga quasi cento anni, con la capacità di innovarsi e migliorarsi attraverso le generazioni che si sono date il cambio alla guida dell’azienda. Oggi Laccetti Design, guidata da Danilo Laccetti, si propone come punto di riferimento per la progettazione e la vendita di tutto ciò che è casa, dai rivestimenti ai complementi d’arredo.

"Da qualche anno abbiamo riscontrato una rinnovata attenzione verso la casa - spiega Danilo Laccetti - con un particolare nuovo interesse verso il design, verso ciò che è bello oltre che funzionale". Il compito del team di professionisti della Laccetti Design è proprio quello di accompagnare il cliente nella scelta delle migliori soluzioni per la propria abitazione (e non solo), che si tratti di allestirla per la prima volta o che sia una ristrutturazione. Proprio quest’ultimo è uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato gli ultimi anni, grazie anche agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni. "Anche per quest’anno - spiega Laccetti - si potrà usufruire di incentivi per la ristrutturazione e di eco bonus. Hanno anche aggiunto un nuovo bonus dedicato alle giovani coppie che acquistano casa".

Ed ecco che Laccetti, con le sue divisioni, può accompagnare il cliente in ogni fase. "Si parte con la divisione serramenti, curata da mio fratello Valerio, per poi passare alla divisione dedicata ai rivestimenti, ceramiche e parquet, [GUARDA] e all’arredo bagno [GUARDA], con i sanitari e gli accessori.

Da oltre un anno abbiamo inserito una divisione dedicata all’arredo casa e nello show room ci sono alcuni esempi di cucine e living [GUARDA], ampliando così l’offerta e cercando di dare unicità al progetto. L’idea è di accompagnare il cliente lungo tutto il percorso di scelta". Importante sottolineare che la fase della progettazione, oltre che utilizzare i sistemi classici utili in cantiere, si muove anche su sistemi informatizzati tridimensionali, per arrivare ad una rappresentazione render molto simile alla realtà. "Abbiamo fatto questo investimento importante per facilitare la scelta e per regalare ai clienti un pizzico di emozione". Quando si passa alla fase esecutiva, i professionisti del team seguono la realizzazione dei lavori curandola nei dettagli. "Il nostro territorio - spiega Laccetti - ha avuto una crescita abitativa esponenziale che non può prescindere, oggi, da nuovi modi di concepire la casa. Riscontriamo che i clienti, soprattutto chi ristruttura, ha un’attenzione maggiore per i dettagli rispetto al passato. Ci si deve adeguare alle nuove esigenze, guardando e leggendo i cambiamenti come possibilità. Il nostro intento è quello di creare un’armonia tra il gusto e l’efficienza, fra bellezza e funzionalità".

In questo, il team guidato da Danilo Laccetti è stato attento nel percepire i cambiamenti del mercato. "Sono convinto che tutto ripartirà dalla casa, dalla nuova idea di casa. Per questo puntiamo l’attenzione alla scelta dei prodotti e dei componenti migliori come qualità e come design. Durante lo scorso anno abbiamo avuto l’occasione di lavorare anche all’estero, dove il gusto italiano, i nostri prodotti, sono apprezzati. Lì abbiamo capito realmente quanto sia unico il nostro modo di concepire la casa. Possiamo scegliere fortunatamente marchi importanti che restano di livello alto come qualità e cura del design ma che sono scesi verso una fascia media di prezzi".

“Nel settore casa - racconta ancora Laccetti- stiamo vivendo un grande cambiamento. Per noi da qualche anno è una sfida, abbiamo rivisto il nostro modo di lavorare, i servizi da offrire al cliente, gli spazi rinnovati dello show room. Tutto per poter avere la massima cura di ogni aspetto, dalla progettazione alla realizzazione. È cambiata la modalità di lavoro: oggi si realizzano progetti forse ridotti rispetto a ieri ma che danno grandi soddisfazioni per il livello che si può raggiungere. Oggi è tutto più veloce e anche un po’ dispersivo. Lo notiamo ogni giorno nelle richieste fatte: si ha sempre fretta, si vogliono risposte immediate e c’è anche confusione da parte di chi vuole realizzare tutto l’allestimento di una casa o peggio ristrutturarla. Per questo ci mettiamo a disposizione dei clienti e delle loro esigenze, cercando di seguirli nel loro percorso con molta attenzione, seguendo una strada che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Laccetti Design di Danilo Laccetti

www.laccettidesign.it

La pagina facebook [CLICCA QUI]

Via Ciccarone, 252 - Vasto

tel.0873/367852

info@laccetti.it

progetti@laccetti.it

