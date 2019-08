"Girato nell'East London, nel vecchio sobborgo industriale tra Shoreditch e Hackney. Non esiste zona più adatta per far riecheggiare il pezzo Anticrisi!". Tornano i Chilafapuliska, band abruzzese che poco meno di un anno fa ha pubblicato il disco Antica Terra del dubbio, lanciando il videoclip di Boing, con la regia del Blackstudio. "Un brano molto diretto - spiegano loro - in cui è la musica a farla da padrone. Il testo c'è, ma è composto da una sola parola: boing. Lasciamo che siano la musica e le immagini a trasmettere il loro significato".

I Chilafapuliska sono: Lorenzo Ilari (voce e chitarra), Andrea Sicuso (batteria), Michele Ilari (basso), Marco La Fratta (chitarra e cori), Ercole Ranalli (tastiere), Francesco Sciascia (sax tenore), Simone Smargiassi (sax contralto), Domenico Di Francesco (tromba).