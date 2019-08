Incidente nel pomeriggio di oggi a Gissi sulla strada che dalla Val Sinello sale in paese. Tre le auto coinvolte. Una Peugeot che stava uscendo dal centro abitato ha prima urtato l'auto di due operai della zona industriale che tornavano a casa per poi scontrarsi frontalmente con una Renault Megane station wagon. A bordo di quest'ultima c'erano due uomini, uno dei quali seduto dietro: è lui ad aver avuto la peggio riportando diverse fratture.

A quanto pare l'uomo alla guida della Peugeot, di Gissi, avrebbe accusato un malore perdendo il controllo dell'auto. Insieme all'altro ferito è stato portato in ospedale "San Pio" di Vasto, le sue condizioni non sono critiche.

Per i due operai, invece, sono bastate le cure sul posto dei medici del locale 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Gissi.