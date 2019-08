Sono stati intercettati stanotte dalla polizia stradale in territorio di Torino di Sangro, mentre cercavano di attraversare l'autostrada A14 in direzione sud, due malviventi a bordo di altrettante auto risultate rubate, un'Alfa Romeo Mito rubata in Val di Sangro e una Citroen C3 rubata a San Benedetto del Tronto. L'operazione, nell'ambito controlli attivati dalla stradale su disposizione del Questore di Chieti, nell'ambito della quale sono stati controllati decine di veicoli ed elevate multe per migliaia di euro. Otto le pattuglie messe in campo dalla sezione di polizia stradale di Chieti e dai reparti dipendenti di Ortona e Vasto Sud, con a bordo anche personale addetto ai servizi investigativi. All'opera anche una unità cinofila antidroga della polizia di Stato.

Come accaduto in altre circostanze, i due alla guida delle auto rubate, accortisi del dispositivo di controllo, hanno abbandonato i mezzi e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti, mentre le auto sono state sequestrare dagli operatori della sottosezione di polizia autostradale Vasto Sud per l'avvio delle indagini, in collaborazione con la polizia scientifica, e la riconsegna ai legittimi proprietari.