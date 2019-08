È stata costituita a Vasto la locale sezione dell’A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati, formata dagli avvocati e dai praticanti avvocati che svolgono attività professionale nel Foro di Vasto e che hanno un’età anagrafica inferiore ai 45 anni. "Il sodalizio - spiega una nota dell'associazione - è stato costituito al fine di dare voce autonoma ai giovani professionisti, in un periodo storico caratterizzato da cambiamenti considerevoli, che stanno ridisegnando la natura ed il ruolo della classe forense, di cui i giovani rappresentano la futura classe dirigente. A questi cambiamenti, si aggiunge, a livello locale, la forte preoccupazione, come cittadini ed operatori di giustizia, per la soppressione del Tribunale di Vasto, in relazione alla quale i giovani avvocati - seppur nella consapevolezza della difficoltà di incidere su una scelta, scellerata per il nostro territorio, che per il momento appare comunque già segnata-, intendono adoperarsi affinché la chiusura del plesso giudiziario possa essere scongiurata".

I giovani avvocati vastesi che hanno dato vita alla nascita della sezione sono: Rosario Di Giacomo, Giandomenico Bassi, Concetta Melchionda, Rossella Stivaletta, Davide Memma, William Turilli, Luigi Del Casale, Serena Moggia, Paolo Guidone, Federica Fantini, Laura Grosso, Davide Monaco, Mauro Razzotti, Serena Monaco, Alessio Ciffolilli, Maria Santini, Mara Zinni, Luigi Di Penta, Nicola Raducci e Gianfacro Silveri.

Nel corso dell'assemblea costituente dello scorso 22 gennaio sono stati eletti all'unanimità i componenti del direttivo. Il presidente della sezione è Rosario Di Giacomo, vicepresidente Giandomenico Bassi, segretaria Concetta Melchionda, tesoriere Rossella Stivaletta. Nel direttivo sono stati eletti anche William Turilli e Luigi Del Casale, mentre Serena Moggia sarà l'addetto stampa e curerà i canali social.

"Essere riusciti a ricostituire, dopo diversi anni di assenza, la locale sezione dell’AIGA, ci inorgoglisce - dichiara il neo presidente Rosario Di Giacomo – e rafforza in ognuno di noi quella determinazione a portare avanti una serie di progetti in favore dei giovani avvocati. L’entusiasmo del gruppo sarà fondamentale per affrontare al meglio le numerose e difficili sfide che ci attendono. Aver già creato un ottimo rapporto con la presidenza nazionale e con molte sezioni AIGA, abruzzesi e non, contribuirà sicuramente ad una migliore riuscita di vari progetti. Invito tutti i colleghi che fossero interessati ad aderire all’associazione, a contattarci personalmente oppure attraverso la nostra pagina facebook [CLICCA QUI]".