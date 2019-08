Nuovi parcheggi a tempo a San Salvo. È di oggi l'ordinanza che introduce il disco orario in via San Rocco: tra via Leone Magno e via Sturzo sarà possibile parcheggiare ora per al massimo 60 minuti (dalle 8 alle 20). La decisione, anticipata dagli amministratori già qualche tempo fa, è stata presa anche a seguito delle richieste dei commercianti del posto.

Sono stati invece modificati i tempi di sosta in corso Garibaldi e via Istonia. Qui, in corrispodenza dei portici, la sosta è stata prolungata da 30 a 60 minuti, mentre in corso Garibaldi (nel tratta da via San Nicolas a via Fontana Vecchia) il disco orario è sospeso dalle 13 alle 16 di tutti i giorni.