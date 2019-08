Due motrici di tir appena rubate sono state recuperate ieri sera dagli uomini della Sottosezione Polizia Autostradale di Vasto Sud. Il furto era stato messo a segno a Torino di Sangro ai danni di un autotrasportatore. I mezzi sono stati notati mentre entravano in autostrada al casello A14 Val di Sangro intorno alle 21.30. I ladri hanno così cercato la fuga in direzione Sud e una volta messi alle strette non hanno esitato a bloccare l'autostrada.

Uno dei due mezzi è stato abbandonato sulla corsia di marcia, mentre l'altra motrice di traverso su quella di sorpasso chiudendo di fatto la circolazione.

I militari coorditanti dall'Ispettore Capo Antonio Pietroniro hanno rimosso le due motrici evitando fortunatamente problemi più seri. La refurtiva è stata portata nella sottosezione Vasto Sud in attesa di essere riconsegnata al proprietario; al loro interno sono stati rinvenuti gli attrezzi da scasso. I due ladri – che si pensa possano essere malviventi "in trasferta" dalla Puglia come per altri casi simili – hanno fatto perdere le proprie tracce tra i campi e sono attualmente ricercati.