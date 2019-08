Dopo i tanti rinvii causa maltempo dello scorso fine settimana si è chiuso ieri il girone d’andata del campionato femminile di serie C. Luci e ombre per le squadre del Vastese, con la sconfitta dell’Audax Palmoli e la goleada della Pro Vasto sul fanalino di coda del campionato.

Pro Vasto - Olimpia Femminile 10-1

La Pro Vasto femminile stravince di fronte ad un’avversaria che, nell’intero girone d’andata, ha rimediato solo sconfitte. Prima mezz’ora di gioco con il punteggio fermo sullo 0-0 e la formazione biancorossa che, nonostante i molti tentativi, non riesce ad andare a segno rischiando addirittura di subire gol. Nel finale arrivano però le prime due reti, che portano la firma di Giuliani e Smerilli. Nella ripresa la formazione di casa dilaga, arrivando al 10-1 finale, grazie alle triplette di Nicole Di Francesco e Cristina Calvano e le reti di Mazzatenta e Tiberio, entrate nella ripresa. Una vittoria che può rappresentare le ragazze del presidente Tumini un punto di partenza per affrontare con maggiore convinzione la seconda parte di una stagione fin qui sottotono.

Audax Palmoli - Virtus Lanciano 1-2

Ancora una sconfitta per l’Audax Palmoli dopo quella di due settimane fa a Porto Sant’Elpidio. Le Panthers, dopo essere andate in vantaggio con il gol della solita Angelica Di Ninni, subisce la rimonta delle frentane. Partita dall’alto livello agonistico, con l’Audax che ha provato a rimettere la partita sui giusti binari ma non è riuscita ad andare il gol, colpendo anche una traversa con Delia Di Francesco.