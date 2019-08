Domenica di gare per gli atleti della Podistica Vasto. Dopo la prima prova del campionato regionale di cross, organizzata dalla società biancorossa al Bosco di Don Venanzio [LEGGI], ieri si è svolta a Castelfrentano la seconda prova stagionale. A rappresentare la società della presidente Antonia Falasca c'erano Giuseppe Costanzo, nella categoria Allievi, Nicolino Dario e Luciano Fabrizio nella categoria senior.

Sorrisi per la Podistica Vasto arrivano addirittura dall'autodromo del Mugello, dove papà Maurizio e il piccolo Alessio Corvino sono scesi in gara per la 4ª edizione della Mugello Gp Run, gara podistica di 10 km. per gli adulti e uno sprint da 400 metri per i piccoli. Buona la prestazione di Maurizio Corvino, eccezionale quella del piccolo Alessio, 9 anni, salito sul gradino più alto del podio.

Per tutti gli altri atleti è stata una domenica di allenamenti, in vista del prossimo impegno stagionale, il 7 febbraio, con la mezza maratona di Napoli. "Si ricorda a tutti gli appassionati di corsa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2016, il punto di riferimento è presso il Parco Muro delle Lame".