Prima puntata del 2016 per L'Edicola del bar Walter, l'appuntamento settimanale dedicato ai protagonisti dello sport. Il primo ospite del nuovo anno è stato Sebastian Guerrero, giocatore argentino della Vastese Calcio, in testa al campionato di Eccellenza e pronta per tornare in campo mercoledì prossimo nel recupero con il Martinsicuro. Poi spazio alla vela, con Mike Ruzzi, storico istruttore del Circolo Nautico Vasto, che ci ha parlato delle attività che coinvolgono tanti giovani talenti.

Volete partecipare per parlare del vostro sport all'Edicola? Scriveteci a redazione@zonalocale.it