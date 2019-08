È stata trasportata al San Pio da Pietrelcina di Vasto, ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, la donna rimasta coinvolta in un incidente in contrada Ributtini, comune di Cupello. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la Kia Rio guidata da una donna di nazionalità britannica ha invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva la Fiat Panda guidata da una donna del posto. L'impatto frontale è stato violento e, dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, l'automobilista colpita è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. Per la donna britannica non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e i carabinieri della stazione di Cupello.