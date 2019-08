La sconfitta di una settimana fa è stata presto archiviata e la BCC San Gabriele è tornata a vincere nella sfida in casa del Cus L'Aquila. Successo netto quello delle vastesi, 3-0 con parziali che sono la fotografia dell'andamento del match (25-16/25-19/25-16). Positiva la prova in attacco di Scampoli e Di Santo che hanno ben compensato il leggero calo di Russo (protagonista nelle ultime sfide di campionato).

Con questo successo le vastesi tornano ad occupare in solitaria il terzo posto della classifica, alle spalle dell'Orsogna capolista a sei lunghezze di distanza e a tre punti dall'Antoniana. Ora il campionato di serie C osserverà una settimana di sosta e poi la squadra di Maria Luisa Checchia sarà chiamata ad affrontare la difficile trasferta in casa dell'Arabona Volley, quarta in classifica ad un solo punto dalle vastesi.

La classifica

33 Orsogna

30 Antoniana Volley

27 BCC San Gabriele

26 Arabona Volley

26 Pescara 3

25 Dannunziana

25 Re-hash Nereto

18 Giulianova

14 Edairservice

14 Italiangas Termoli

11 Teramo

11 Cus L'Aquila

7 Volley Ball Lanciano

7 Pratola