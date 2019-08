Inizia da Lentella la prima tappa di #AnciGiovaneIncontra, con la presenza del presidente Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, il tour di Anci Giovane Abruzzo nei territori, con tappe che toccheranno tutti i territori abruzzesi. La realtà di Anci Giovani Abruzzo, l’associazione degli amministratori locali under 35 inizia il suo percorso tra i giovani sindaci, consiglieri e assessori di ogni provenienza e sensibilità politica con lo scopo di crescere e migliorarsi attraverso la rete di esperienze, conoscenza, buone pratiche. Ogni incontro con i giovani amministratori sarà accompagnato da un momento di formazione su un tema attinente alla vita dell’ente locale.

“Nell’Italia che esce dalla crisi, - spiega Gian Paolo Rosato, coordinatore regionale - c’è una categoria che è rimasta nella trincea delle istituzioni e ha permesso al tessuto economico e sociale di reggere: gli amministratori locali. Non sappiamo come sarà il comune abruzzese tra 15 anni, ma sappiamo cosa sarà: quello che oggi la generazione dei giovani amministratori sarà capace di progettare. Quella della formazione degli amministratori è un tema centrale; il tour di #AnciGiovaneIncontra sarà anche l’occasione per un momento formativo Scuola per Giovani Amministratori su tutto il territorio abruzzese".

"Il viaggio di Anci Giovani Abruzzo - aggiunge Gianni Cordisco, assessore di Lentella e membro del coordinamento regionale - inizia da un piccolo comune, perché sono un paradigma di un Italia piccola ma non meno preziosa”